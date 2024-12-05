Fenerbahçe'den En-Nesyri açıklaması: Teklif geldi...

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Fenerbahçe'nin yaz transfer 19.5 milyon euroya renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, sürpriz bir şekilde Al-Nassr'ın gündemine gelmişti.

Suudi Aarabistan temsilcisinin, En-Nesyri için teklifini 34 milyon euroya kadar çıkardığı ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Söz konusu haberlere dair Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar geldi.

Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'ye transfer teklifi geldiğini açıkladı.

En-Nesyri için sözlü görüşmeler oldu. Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Kadromuzdan hocamız çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor En-Nesyri.

6 GOL 3 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Youssef En-Nesyri 6 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.