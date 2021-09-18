Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme

Sarı-lacivertlilerde Pereira'nın gelmesiyle performansında ciddi bir artış gözlenen genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe bırakmak istemiyor.

Süper Lig'in 5. haftasına gelindiğine Fenerbahçe, ligde 10 puan toplayarak zirveye ortak oldu. Pereira'nın gelişiyle takımda farklı bir hava başladı ve ilk 11'de birçok oyuncu değişti. Bazı oyuncularla yollar ayrılırken, bazı oyuncular ise ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Onlardan biri de Ferdi Kadıoğlu...

Vitor Pereira'nın yeni sisteminde 4'lü orta alanın solunda çok zor bir görev yapan ancak bunun üstesinden başarıyla gelen genç yıldız taraftarların da gözdesi oldu.

YENİ SÖZLEŞME SUNULACAK

Performansı beğenilen Kadıoğlu için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 21 yaşındaki futbolcuyla nikah tazelemek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe yönetimi en geç ocak ayına kadar Ferdi'ye yeni sözleşme imzalatmayı planlıyor.

Bu sezon 6 maçta oynayıp 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç yıldız özellikle Altay deplasmanında yaptıklarıyla gündeme oturdu. Ferdi attığı süper golün yanı sıra, Valencia'ya yaptığı asistle 3 puanın mimarı oldu.