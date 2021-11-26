Fenerbahçe'den Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme

Bu sezon Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Hollanda asıllı Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na sarı lacivertliler yeni sözleşme imzalatma niyetinde.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'dan kulüplerin de radarında olan genç oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

Bu sezon Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Hollanda asıllı Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na sarı lacivertliler yeni sözleşme imzalatma niyetinde.

5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

Ferdi ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, sezon sonunda kontratı bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.