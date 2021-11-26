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Fenerbahçe'den Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme
Bu sezon Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Hollanda asıllı Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na sarı lacivertliler yeni sözleşme imzalatma niyetinde.
- Haber Merkezi
- 26.11.2021 - 16:28
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'dan kulüplerin de radarında olan genç oyuncuyu kaybetmek istemiyor.
Bu sezon Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Hollanda asıllı Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na sarı lacivertliler yeni sözleşme imzalatma niyetinde.
5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ
Ferdi ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.
Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, sezon sonunda kontratı bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.