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    Fenerbahçe'den Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme

    Bu sezon Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Hollanda asıllı Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na sarı lacivertliler yeni sözleşme imzalatma niyetinde.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 16:28
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    Fenerbahçe'den Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

    Sarı-lacivertliler, Avrupa'dan kulüplerin de radarında olan genç oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

    Bu sezon Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Hollanda asıllı Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na sarı lacivertliler yeni sözleşme imzalatma niyetinde.

    Fenerbahçe den Ferdi ye 5 yıllık sözleşme #1

    5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

    Ferdi ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

    Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, sezon sonunda kontratı bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.

    Fenerbahçe den Ferdi ye 5 yıllık sözleşme #2

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