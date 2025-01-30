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Haber Merkezi

Fenerbahçe devre arası transfer dönemindeki üçüncü imzasını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Paris Saint-Germain'in stoperi Milan Skriniar'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Skriniar transferinin tanıtım videosunda ise Galatasaray'a göndermede bulundu.

GALATASARAY'A GÖNDERME YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan 'Florya'nın Suyu'nu' içmeyi reddettiği görüldü.