Fenerbahçe'den Halil Akbunar operasyonu

Mame Thiam'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu Göztepe'ye kiralayıp, karşılığında Halil Akbunar'ı almayı planlıyor.

Sezon başında tam 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor.

Kasımpaşa'dan alınan Mame Thiam'ın performansından memnun kalmayan teknik direktör Erol Bulut'un, sportif direktör Emre Belözoğlu ile bir görüşme yaptığı ve kanat bölgesine transfer istediği öğrenildi.

THIAM-HALİL TAKASI

Yapılan görüşmenin ardından çalışmalara başlayan sarı-laciverlilerin, Göztepe formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar'ı listesine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe, devre arasında Thiam'ı İzmir ekibine göndererek karşılığında 27 yaşındaki Halil'i almayı planlıyor.

Taraftarların kısa süre içerisinde masaya oturacağı aktarıldı.