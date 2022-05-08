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Fenerbahçe'den Haret Ortega hamlesi

Fenerbahçe'den Haret Ortega hamlesi

Savunma oyuncularından Kim Min-Jae ve Atilla Szalai'den en az birini satması beklenen Fenerbahçe, Meksika Ligi takımlarından Toluca forması giyen Haret Ortega ile temas kurdu.