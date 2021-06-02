Fenerbahçe'den Jose Sosa'ya indirim talebi

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Sosa'nın maaşında indirime gitmemesi halinde futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de, şampiyonluk parolasıyla girilen sezonda 23 transfere rağmen ligin 3. bitirilmesinin ardından 2021-2022 sezonunun yapılandırılmasına devam ediliyor.

YA İNDİRİM YA DA AYRILIK

Maaş bütçesinde boşluk yaratmak isteyen yönetimin birçok futbolcu ile yolları ayırması beklenirken Jose Sosa ile ilgili ise karar verildi.

Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alan Arjantinli futbolcunun takımdan gönderilmesi düşünülürken, indirim yapması durumunda ise takımda kalacağı belirtildi.

Performansıyla zaman zaman eleştirilen bazı maçlarda ise klasını gösteren Sosa'nın, yaşı itibarıyla bekleneni veremeyeceği de öngörülüyor.

ESTUDIANTES İSTİYOR

35 yaşındaki futbolcunun indirim talebine henüz cevap vermediği öğrenilirken, ülkesinin takımlarından Estudiantes'in de Sosa'yı istediği gelen haberler arasında.

Arjantinli orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 4 gol 3 asist yaptı.