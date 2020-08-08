Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bu kez büyük oynuyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'nın peşine düştü.

Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numara bölgesi için arayışlara başlayan sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Juan Mata'yı listesine aldığı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren yeni sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, İspanyol oyuncuyla yakından ilgilendiği ve futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu belirtildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

İspanya'da yayın yapan AS gazetesi, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyla maaş konusunda anlaşılırsa, Manchester United'la masaya oturulacağını yazdı.

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 35 maça çıkan Mata, 3 gol atıp 7 de asist yaptı.