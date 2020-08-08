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    Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi

    Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi

    Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bu kez büyük oynuyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'nın peşine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 14:53
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 14:53
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    Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi

    Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numara bölgesi için arayışlara başlayan sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Juan Mata'yı listesine aldığı öğrenildi.

    EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

    Yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren yeni sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, İspanyol oyuncuyla yakından ilgilendiği ve futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu belirtildi.

    Fenerbahçe den Juan Mata girişimi #1

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    İspanya'da yayın yapan AS gazetesi, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyla maaş konusunda anlaşılırsa, Manchester United'la masaya oturulacağını yazdı.

    Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 35 maça çıkan Mata, 3 gol atıp 7 de asist yaptı.

    Fenerbahçe den Juan Mata girişimi #2

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