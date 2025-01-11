Fenerbahçe'den Kevin Danso için tarihi teklif

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Ara transferde stopere iki transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, Avusturyalı Kevin Danso için bastırıyor.

Adı Galatasaray’la da anılan 26 yaşındaki savunmacının transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı lacivertliler, Lens’e 15 milyon euro garanti para ve 5 milyon euro da bonus içeren bir teklif sundu.

Fransız basının amiral gemisi L’Equpe, Fenerbahçe’nin Danso için girişimlerini artırdığını ve ilk resmi teklifini yaptığını yazarken, Lens’in sarı-lacivertlilerden bonus içermeyen 20 milyon euroluk garanti para talebinde bulunduğu öğrenildi.

EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR

Fenerbahçe’nin şu ana kadar en iyi teklif yapan kulüp olarak rakamı daha fazla yukarı çekmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler, Danso’yu 20 milyon euroya bitirirse bu, Türk futbol tarihinde en pahalı transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.

SOL STOPER İÇİN DE ÇABALANIYOR

Öte yandan sol stoper için de Bologna’dan Jhon Lucumi’nin adı gündeme geldi. Bologna 26 yaşındaki Kolombyalı savunmacıyı devre arasında bırakmak istemese de Fenerbahçe yüksek bir teklifle istediğini alacağına inanıyor.

Lucumi, milli takımda Galatasaraylı Davinson Sanchez’in partner olarak görev yapıyor.

Lens, 2021’de 5,5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Danso için 20 milyon euro'nun altına düşmüyor. Avusturyalının 25 milyon euro'luk piyasa değeri göz önüne alınırsa bu çok da haksız bir talep gibi görünmüyor.