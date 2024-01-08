Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci bombası Stoper arayan Fenerbahçe, Stefan Savic ve Simon Kjaer'ın ardından bu kez Leonardo Bonucci'nin temsilcisiyle görüştü.

ensonhaber.com

Devre arasında en az bir stoper transferi yapacak olan Fenerbahçe'de ibre, Leonardo Bonucci'ye döndü.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 36 yaşındaki İtalyan stoperin temsilcisiyle bir araya geliyor.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe ve Bonucci cephesi arasında geçtiğimiz saatlerde bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeler sürüyor

Öte yandan Sports Digitale'in haberine göre ise; Mario Branco ve Bonucci'nin temsilcisi, kısa zaman içerisinde ikinci bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Fenerbahçe cephesi oyuncunun şartlarını sordu. Taraflar anlaşma sağlarsa, Fenerbahçe Bonucci transferini resmen duyuracak.

Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci, ocak ayında takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Kariyeri başarılarla dolu

36 yaşındaki yıldız stoper, bu sezon Alman takımında 10 maçta 723 dakika forma giydi.

Kariyeri başarılarla dolu olan Bonucci, son olarak 2021 yılında İtalya ile Avrupa Şampiyonası kazanmıştı.

9 kez İtalya şampiyonluğu ünvanı da kazanan deneyimli futbolcu, futbolculuk kariyerinde 21 kupa kaldırma başarısı gösterdi.