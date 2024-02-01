Fenerbahçe'den Matheus Saldanha atağı! Teklif edilen fiyat artırılacak Süper Lig devi Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda daha önce 8 milyon euro teklif ettiği Matheus Saldanha'nın kulübüne yapılan teklifi güncelleme kararı aldı.

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Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, daha önce resmi teklif yaptığı Partizan forması giyen Matheus Saldanha için teklifini güncelleme kararı aldı.

Son teklif 8 milyon euroydu

Daha önce Sırp basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin, Brezilyalı golcü için teklifinin 8 milyon euro olduğu, Partizan'ın ise 10 milyon euro istediği belirtilmişti.

Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Saldanha, bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.