Fenerbahçe'den Matheus Saldanha atağı! Teklif edilen fiyat artırılacak

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Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, daha önce resmi teklif yaptığı Partizan forması giyen Matheus Saldanha için teklifini güncelleme kararı aldı.
Son teklif 8 milyon euroydu
Daha önce Sırp basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin, Brezilyalı golcü için teklifinin 8 milyon euro olduğu, Partizan'ın ise 10 milyon euro istediği belirtilmişti.
Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Saldanha, bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
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