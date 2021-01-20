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    Fenerbahçe'den Mesut Özil'e helikopterli imza töreni

    Fenerbahçe'den Mesut Özil'e helikopterli imza töreni

    Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Mesut Özil için unutulmaz bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 13:01
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    Fenerbahçe'nin 3.5 yıllığa anlaştığı ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, hafta sonu sözleşmeye imza atacak.

    Sarı-lacivertlilerin, karantina süresi cuma günü sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu için Ülker Stadı'nda bir tören düzenleyeceği öğrenildi.

    Fenerbahçe den Mesut Özil e helikopterli imza töreni #1

    HELİKOPTERLE STADA GELECEK

    Hürriyet'in haberine göre; Özil, koronavirüs nedeniyle taraftara kapalı olarak yapılacak olan organizasyona Başkan Ali Koç'un helikopteriyle gelecek.

    Törenin, Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe den Mesut Özil e helikopterli imza töreni #2

    ÖZEL VİDEO YAPILDI

    Öte yandan törende, Mesut'un Real Madrid ve Arsenal’de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarının ‘iyi şanslar’ dilediği özel videolar yayınlanacak.

    Organizasyonun günü ve saati ise bu hafta içinde kulüp tarafından açıklanacak.

    Fenerbahçe den Mesut Özil e helikopterli imza töreni #3

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