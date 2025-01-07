Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e son teklif: Yıllık 2 milyon euro

Haber Merkezi
Fenerbahçe, deneyimli sağ beki Osayi-Samuel'e sözleşme uzatma konusunda resmi teklifini iletti.
Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon euroya yakın bir net maaş talep ediyor.
Sarı-lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon euro vermeyi planlıyor.
Nijeryalı futbolcunun yapılan teklife cevap vermesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR
Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.
BU SEZON OSAYI-SAMUEL
27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde bu sezon 19 maçta 1 asist yaptı.
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