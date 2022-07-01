Petrol
111.47
2.24%
Euro
17.4414
-0.49%
Dolar
16.7554
0.34%
Altın
968.52
-0.15%
Borsa
2449
0.00%
Bitcoin
329.470
3.77%
BTXN Coin
7.28
17.41%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Ozan Tufan Hull City'de

    Ozan Tufan Hull City'de

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı.
    • 01.07.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer sezonu devam ederken kulüpler, takımlarını güçlendirmek için hamleler yapıyor.

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için, resmi açıklama yapılmıştı. İngiliz ekibi de transferin gerçekleştiğini açıkladı.

    Sözleşme 3 yıllık

    27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalayan Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City, transferi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    Ayrıca oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Ozan Tufan Hull City'de VİDEO

    Ozan Tufan Hull City de #1

    Ozan Tufan Hull City de #2

    Ozan Tufan Hull City de #3


    İlginizi Çekebilir

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Kocaeli'de şehit mezarlarına 'PKK' yazan sanık tahliye edildi
    İç Haber

    Kocaeli'de şehit mezarlarına 'PKK' yazan sanık tahliye edildi

    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunu gören 'Fıstık gibisin' diyor
    Medya

    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunu gören 'Fıstık gibisin' diyor

    Görüş Bildir