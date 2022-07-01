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Ozan Tufan Hull City'de
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı.
- 01.07.2022 - 16:05
- Güncelleme : 01.07.2022 - 16:53
Transfer sezonu devam ederken kulüpler, takımlarını güçlendirmek için hamleler yapıyor.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için, resmi açıklama yapılmıştı. İngiliz ekibi de transferin gerçekleştiğini açıkladı.
Sözleşme 3 yıllık
27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalayan Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City, transferi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Ayrıca oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.