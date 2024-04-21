Fenerbahçe'den sağlık heyetine Slovak isim: Lenka Jurisicova

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi.
Slovak basını SportAktuality'nin haberine göre; Fenerbahçe sağlık heyetine sürpriz bir ismi dahil etti.
Slovak terapist
Habere göre sarı lacvertli takım, Spartak Trnava’nın fizyoterapisti Lenka Jurisicova’yı transfer etti.
Fenerbahçe, Slokya ekibi Spartak Trnava ile Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelmiş ve grup aşamasındaki iki maçı da sarı lacivertli takım kazanmıştı.
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