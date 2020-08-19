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    Fenerbahçe'den Sinan Gümüş girişimi

    Fenerbahçe'den Sinan Gümüş girişimi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan'la bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 12:39
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 12:39
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    Fenerbahçe'den Sinan Gümüş girişimi

    Yaz transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe; Mert Hakan, Novak, Gökhan, Caner, Barış Sungur, Thiam ve Sosa'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katmak üzere.

    Sarı-lacivertlilerde, Thiam için Kasımpaşa ile yapılan görüşmede yer almayan Emre Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün menajeriyle bir araya geldiği ortaya çıktı.

    Fenerbahçe den Sinan Gümüş girişimi #1

    BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

    Menajer Ersin Akan ile Kalamış’taki bir otelde görüşürken görüntülenen Belözoğlu, 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.

    Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların büyük oranda anlaştığı ve Genoa Kulübü’nün onay vermesinin ardından transferin tamamlanacağı bildirildi.

    10 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

    İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sinan, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giymiş ve ligde çıktığı 10 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

    Fenerbahçe den Sinan Gümüş girişimi #2

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