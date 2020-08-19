Fenerbahçe'den Sinan Gümüş girişimi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan'la bir araya geldi.

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe; Mert Hakan, Novak, Gökhan, Caner, Barış Sungur, Thiam ve Sosa'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katmak üzere.

Sarı-lacivertlilerde, Thiam için Kasımpaşa ile yapılan görüşmede yer almayan Emre Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün menajeriyle bir araya geldiği ortaya çıktı.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Menajer Ersin Akan ile Kalamış’taki bir otelde görüşürken görüntülenen Belözoğlu, 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.

Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların büyük oranda anlaştığı ve Genoa Kulübü’nün onay vermesinin ardından transferin tamamlanacağı bildirildi.

10 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sinan, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giymiş ve ligde çıktığı 10 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.