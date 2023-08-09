Fenerbahçe'den taraftara kendisini affettirecek hamle: Wilfred Ndidi Championship'e düşen Leicester City'nin deneyimli orta sahası Wilfred Ndidi, Fenerbahçe ile görüşüyor.

Takımdaki eksik bölgeleri kapatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelik verilmesini istediği 6 numara transferi için listeye yeni bir isim girdi.

Sarı-lacivertliler, 7 sezondur Leicester City'de forma giyen 26 yaşındaki Wilfred Ndidi'ye kancayı taktı.

Küme düştüler

Premier Lig'den Championship'e düşen takımından ayrılmak isteyen Nijeryalı ön liberonun ilk kurulan temasta sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Yönetimin, İngiliz ekibine 8 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Yıllık kazancı 4 milyon euro olan futbolcuya da 4 yıllık kontrat önerildiği ifade edildi. Fenerbahçe, Leicester'den gelecek yanıt sonrası Ada'ya çıkarma yapacak.

Bir yıllık sözleşmesi var

2017 Ocak ayında Genk'ten 17.6 milyon euroya Leicester City'e transfer olan Wilfred Ndidi, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 30 maçta skor katkısı sağlayamadı. 51 kez milli formayı giyen Nijeryalı yıldızın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.