Fenerbahçe'de hedef Burak İnce

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Altınordu forması giyen Burak İnce'nin transferi için İzmir ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Sezon başında İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi gelecek vaadeden isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, bir genci daha gündemine aldı.

Belözoğlu'nun listesindeki isim, Altınordu forması giyen Burak İnce.

BELÖZOĞLU, ALTINORDU'YLA İRTİBARA GEÇTİ

16 yaşındaki futbolcuyu çok beğenen 40 yaşındaki futbol adamının, şimdiden İzmir ekibiyle irtibata geçtiği öğrenildi.

5 MAÇTA 2 GOL

Orta sahada oynayan yetenekli futbolcu, bu sezon Altınordu formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

OYUNCU FABRİKASI ALTINORDU

Öte yandan yıllar önce yaptığı altyapı atılımıyla yetenekli Türk gençlerine şans vermeyi görev edinen ve Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü gibi isimleri Avrupa futboluna kazandıran Altınordu, büyük takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor.

İzmir ekibi, son olarak Ravil Tagir'i Başakşehir'e, Atakan Üner'i ise Beşiktaş'a satmıştı.