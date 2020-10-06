Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i Balıkesirspor'a kiraladı

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, dün gece geç saatlerde gerçekleşen transfer sonrası TFF 1. Lig ekibi Bakıkesirspor'a kiralandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralandı.

BALIKESİR'İ TERCİH ETTİ

Kocaelispor ile ismi anılan İsmail Yüksek, transferin son dakikalarında Balıkesirspor ile 1 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, daha fazla forma şansı bulabilmek için Balıkesirspor'u tercih etti.

3. Lig ekibi Gölcükspor'da 27 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek ile Trabzonspor ve Antalyaspor da yakından ilgilenmişti. Genç oyuncunun tercihi Fenerbahçe olmuştu.