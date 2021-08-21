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- Fenerbahçeli Mame Thiam, Kayserispor'da
Fenerbahçeli Mame Thiam, Kayserispor'da
Süper Lig takımlarından Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı transfer etti.
- DHA
- 21.08.2021 - 23:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mame Thiam'ı transfer ettiklerini açıkladı.
GÖZBAŞI: "HAYIRLI OLSUN"
Gözbaşı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, Çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
30 MAÇTA 6 GOL ATTI
Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 30 lig maçında forma giyen Mame Thiam, 6 gol atmıştı.