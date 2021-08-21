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    Fenerbahçeli Mame Thiam, Kayserispor'da

    Fenerbahçeli Mame Thiam, Kayserispor'da

    Süper Lig takımlarından Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı transfer etti.
    • DHA
    • 21.08.2021 - 23:13
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    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mame Thiam'ı transfer ettiklerini açıkladı.

    GÖZBAŞI: "HAYIRLI OLSUN"

    Gözbaşı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, Çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    30 MAÇTA 6 GOL ATTI

    Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 30 lig maçında forma giyen Mame Thiam, 6 gol atmıştı.

    Fenerbahçeli Mame Thiam, Kayserispor da #1

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