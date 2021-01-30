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    Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge'e transfer oldu

    Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge'e transfer oldu

    Belçika futbol kulübü Club Brugge, Fenerbahçe'de oynayan Nabil Dirar'ı renklerine bağladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 23:03
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 23:08
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    Belçika'nın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı transfer ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Kulüp ayrıca Manchester United oyuncusu Tahith Chong'un kiralandığını duyurdu.

    89 MAÇTA 8 GOLÜ VARDI

    2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Faslı oyuncu 89 resmi maçta oynamış ve 8 gol atmıştı.

    Ailesi Belçika'da yaşadığı için Erzurumspor'un teklifini reddederek Club Brugge ile anlaşan Faslı oyuncu, bonservis bedeli olmadan Belçika ekibine dahil olacak.

    Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge e transfer oldu #1

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