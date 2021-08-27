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    Fenerbahçeli Oğuz Kağan Westerlo'da

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, Belçika 1. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 18:39
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    Fenerbahçeli Oğuz Kağan Westerlo'da

    Fenerbahçe , 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun Belçika 1. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya transfer olduğunu açıklamadı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Oğuz Kağan Güçtekin. Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

    KONYASPOR’A KİRALANMIŞTI

    Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Oğuz Kağan Güçtekin, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralanmıştı.

    Fenerbahçeli Oğuz Kağan Westerlo da #1

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