Fenerbahçeliler ile Galatasaraylıların 'hülle' tartışması

Fenerbahçe'nin Mame Thiam'ı Kasımpaşa'dan bedavaya alması ve transfer ettiği futbolcuların maaşlarını açıklamaması, Galatasaraylıların tepkisi topluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitine göre, bırak transfer yapmayı mevcut futbolcuları bile elden çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe'nin şu zamana kadar 8 transfer birden yapması tartışmalara yol açtı.

Henüz lisansları çıkarılmayan futbolcuların maaşlarını ve bazı isimler için ödenecek olan bonservis bedellerini açıklamayan sarı-lacivertlilerin bu tutumu, Galatasaraylıların tepkisini topluyor.

THİAM'DA HÜLLE TARTIŞMASI

Bonservisleri elinde olan Mert Hakan, Novak, Caner ve Gökhan'ın alacakları ücretleri gizli tutan yönetim, Sinan Gümüş ve Barış Sungur için Genoa ve Bucaspor kulüplerine ne kadar bonservis bedeli ödeneceğini de açıklamadı.

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'yla sözleşmesi devam eden Thiam'ı da herhangi bir bedel ödemeden kadrosuna katması, Galatasaraylıları harekete geçirdi.

Hem yönetim hem de camia olarak Fenerbahçe'nin transferlerinin araştırılması gerektiğini düşünen taraftarlar, sosyal medya üzerinden TFF ve UEFA'ya çağrıda bulundu.

F.BAHÇELİLERDEN BRUMA'LI CEVAP

Fenerbahçeliler ise, ezeli rakiplerinin bu tavrı karşısında Galatasaray'ın yıllar önce yabancı kontenjanını açmak için sakatlanan Bruma'yı Gaziantepspor'a kiralık olarak göndermesini gündeme getirdi.

O dönem sezonu kapatan Portekizli futbolcunun, Gaziantep şehrine bir kez bile gitmemesi tartışmalara neden olmuştu.

FATİH ÖZTÜRK DE BEDAVAYA VERİLDİ

Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar, Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü de Galatasaray'a bedavaya verdiğini ve bu konunun Thiam kadar tartışılmadığını belirten yorumlarda bulundu.