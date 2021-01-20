Fenerbahçelilerden, Emre Belözoğlu'na HGS'li teşekkür

Yapılan transferlerle büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu'nun arabasının plaka numarasını ezberleyen taraftarlar, teşekkür etmek için 40 yaşındaki sportif direktörün trafik borcunu ödedi.

Fenerbahçeli taraftarların Mesut Özil sevgisi sınır tanımıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 32 yaşındaki futbolcuyu yasaklar nedeniyle karşılayamayan sarı-lacivertli futbolseverler, transferde büyük emeği olan Emre Belözoğlu'na bir jest yaptı.

Mesut'u havaalanında karşılamaya gelen 40 yaşındaki sportif direktörün arabasını gören bir grup taraftar, aracın plaka numarasını ezberledi.

EMRE'NİN TRAFİK BORCUNU ÖDEDİLER

Yaptırdığı transferlerden ötürü Belözoğlu'na teşekkür etmek isteyen taraftarlar, arabanın plaka numarasını HGS sisteminden sorgulattı ve ödeme zamanı gelmemiş borcu erkenden ödedi.

Daha sonra kulübe mail atan taraftarlar, şu ifadelere yer verdi:

Merhaba,

"Yeni transferimiz Mesut Özil’i karşılamaya gittiğimiz gece Sportif Direktörümüz Sn. Emre Belözoğlu’nun indiği aracın plakasını Fenerbahçeli gönüldaşlar olarak kontrol ettiğimizde ödenmemiş HGS borcu olduğunu tespit ettik. Fenerbahçeli taraftarlar olarak kulübe gecesini gündüzüne katan Sn. Emre Belözoğlu’nun “karınca kararınca” takibe düşmemiş, sistemin ödememize müsaade ettiği borcu ödeyerek teşekkür etmek istedik, helal olsun. İyi ki varsın Emre Belözoğlu."

EMRE BELÖZOĞLU: ÇOK DUYGULANDIM

Hürriyet'in haberine göre; Kulübe gelen bu mesajı Fenerbahçe İletişim Departmanı Emre Belözoğlu’na iletti. Sarı-lacivertli taraftarların bu jestine Belözoğlu’nun yanıtı şu şekildeydi:

"Çok duygulandım ama şunu söylemek lazım kardeşimize; “bizim borcumuz Fenerbahçe taraftarına çok yüklü, ömür boyu ödeyerek bitiremeyiz…Sizin nezdinizde Fenerbahçe’yi sahiplenen her bir taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; uzun ve mücadele dolu bu yolda birbirimize verdiğimiz sonsuz destek ve güçle hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz."