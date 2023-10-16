Fenerbahçe'nin 16'lık yeteneği Yasir Boz, Real Madrid'i peşine taktı! Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyen Yasir Boz, dünya devlerinin radarına girdi. İspanyol ekibi Real Madrid'in Arda Güler'in ardından Yasir'i de kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

ensonhaber.com

Son zamanlarda yurt dışına gerçekleştirdiği satışlarla dikkatleri çeken Fenerbahçe'de genç bir isim daha Avrupa'nın yolunu tutabilir.

Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Yasir Boz'a dünya devleri talip oldu.

Real Madrid gündemine aldı

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Yasir Boz'u da gündemine aldı.

Haberde; "Fenerbahçe altyapısı harika yetenekler çıkarmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılırken Yasir Boz için, "Avrupa devleri, onu küçüklük takımından ayırabilmek için büyük paraları gözden çıkarmak zorunda" yazıldı.

Brighton'ın da talebi var

Ayrıca haberde Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın da Yasir ile ilgilendiği belirtilirken, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde önemli rol oynayan menajer Christophe Henrotay'ın bu transferde de Real Madrid'i bir adım öne taşıdığı belirtildi.

U19 liginde çıktığı 4 maçta 2 gol kaydeden sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.