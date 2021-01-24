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    Fenerbahçe'nin 2 stoper adayı

    Fenerbahçe'nin 2 stoper adayı

    Attila Szalai'den sonra savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Caulker ve Club Brugge'dan Deli için bastırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 12:26
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    Devre arasında Mesut Özil bombasının yanı sıra savunmayı da güçlendirmekte kararlı olan Fenerbahçe, Apollon'dan aldığı Attila Szalai'nin yanı sıra bu bölgeye bir transfer daha yapmak istiyor.

    HEDEFTE 2 STOPER VAR

    Defansın göbeğinde halihazırda görev yapmakta olan Tisserand, Sadık, Serdar Aziz ve Lemos'tan bir türlü istenen verimi alamayan sarı-Lacivertlilerin hedefindeki isimler; Club Brugge'dan Simon Deli ve Alanyaspor'dan Steven Caulker...

    Fenerbahçe nin 2 stoper adayı #1

    CAULKER LİGİ BİLİYOR

    Fildişi Sahilli 29 yaşındaki Deli'nin kontratı, 2022'de sona eriyor. 29 yaşındaki İngiliz oyuncu Caulker'in ise sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Caulker, kontratının bitmesinin yanı sıra sezon başında Fenerbahçe tarafından istenen ve ligi de iyi bilen oyuncuların başında geliyor. Ayrıca İngiliz stoper, Erol Bulut'un Alanya'dan eski öğrencisi. Fildişi Sahilli Deli de, tıpkı Caulker gibi fizikli ve oldukça sağlam bir oyuncu. Sarı-lacivertliler, her iki ismin kulüpleriyle de pazarlıklarını sürdürüyor.

    Fenerbahçe nin 2 stoper adayı #2

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