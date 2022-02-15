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    Fenerbahçe'nin 3 oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarında

    Fenerbahçe’nin bu sezon performanslarıyla dikkat çeken üç ismine şimdiden birçok kulüp talip...
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 17:39
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    Fenerbahçe'nin 3 oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarında

    Fenerbahçe'de bu sezon işler istediği gibi gitmese de bazı oyuncular, performanslarıyla dikkat çekiyor.

    Onlardan bazıları ise Güney Koreli stoper Kim Min Jae, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu ve Macar oyuncu Attila Szalai...

    Fenerbahçe’nin Vitor Pereira’nın ısrarıyla Çin’in Beijing Guoan takımından Transfer ettiği Güney Koreli yıldız Kim Min Jae  birçok büyük kulübün gözdesi durumunda.

    MIN JAE'YE TALİP ÇOK

    Seri A takımlarından Juventus, Napoli, Portekiz ekibi Porto, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Everton da kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşında, 1.90 boyundaki sol stoperin değeri şimdiden 18-20 milyon euro civarlarına eriştiği konuşuluyor.

    Fenerbahçe nin 3 oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarında #1

    FERDİ'YE İNGİLTERE'DEN TALİP

    Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yıl yaşadığı çıkış sayesinde hem kendi kulübünün hem de Premier Lig ekiplerinden Brighton’un baskısı altında. İngiliz ve Hollanda basını Ferdi Kadıoğlu'nun Brigton'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını yazsa da Fenerbahçe kanadı bunu doğrulamıyor ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

    Yaşadığı çıkışla değeri 7-8 milyon euroya çıkan genç yeteneğin bu ay sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda Premier Lig'e gittiği yolundaki haberlerin doğruluk payının güçleneceği de öğrenildi.

    Fenerbahçe nin 3 oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarında #2

    SZALAI'Yİ İTALYA VE İNGİLTERE'DEN İSTİYORLAR

    Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai de transferin gözdeleri arasında. 1.92 boyunda, 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Premier Lig ekiplerinden West Ham, Newcastle United ve İtalyan takımı Napoli'nin istekli olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe nin 3 oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarında #3


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