Fenerbahçe'nin 3 stoper adayı

Mesut Özil ile el sıkışan Fenerbahçe'de gözler, stoper transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde 3 isim var; Sokratis, Caulker ve Juan Jesus.

Süper Lig'in ilk 5 sırasında yer alan takımlar arasında, 20 golle en çok gol yiyen takım olan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, stoper arayışlarını sürdürüyor.

İLK TERCİH SOKRATIS

Sarı-lacivertlilerin ilk tercihi, Mesut Özil'in takım arkadaşı Sokratis Papastathopulos.

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Yunan defans oyuncusu ve menajeriyle görüşen Belözoğlu, 32 yaşındaki futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Kanarya'nın, Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü ve İngiliz ekibinin az da olsa bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor...

İKİNCİ ADAY CAULKER

Fenerbahçe, Sokratis transferinde bir sorun yaşanması durumunda, Alanyasporlu Caulker'a yönelecek.

Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İngiliz stoperin, sarı-lacivertlilere gelmeyi çok istediği kaydedildi.

LİSTENİN SON SIRASINDA JESUS VAR

Listenin son sırasında ise Roma'nın Brezilyalı savunmacısı Juan Jesus var.

Oyuncuyla sezon başında da görüşen ancak transferini gerçekleştiremeyen sportif direktör Emre Belözoğlu, Sokratis ve Caulker'dan istenilen sonucu alamazsa bir kez daha Jesus'un menajeriyle masaya oturacak.