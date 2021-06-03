Fenerbahçe'nin 5 hoca adayı

Fenerbahçe yeni teknik direktör için arayışlara başladı. Listede 5 hoca adayı var.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından gözler yabancı adaylara çevrildi.

Başkan Ali Koç, haziran ayının 3. haftasına kadar imza attırmayı planladığı ve kampa yetiştirme hedefinde olduğu hocası için yoğun mesaide.

Sarı-lacivertli yönetimin listesinde üst sıralarda yer alan isimler şöyle:

SERGIO CONCEICAO

Porto'nun hocası Sergio Conceiçao ciddi aday olarak görülüyor. 46 yaşındaki Portekizli hocanın kulübeyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Porto ile 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görerek büyük bir başarıya imza attı.

LUCIEN FAVRE

63 yaşındaki İsviçreli teknik adam Hertha Berlin, Monchengladbach, Nice ve Borussia Dortmund kulüplerinde görev yaptı.

13 Aralık 2020'de Dortmund'daki koltuğundan ayrıldı. İsviçreli olsa da Başkan Ali Koç'un 'Alman ekolü' tanımlaması tabirine birebir uyuyor.

FONSECA

Ali Koç’un işaret ettiği ‘Portekiz ekolü’nde ilk aday Paulo Fonseca. Roma’nın başında bulunan Fonseca, koltuğunu vatandaşı Jose Mourinho’ya devretmeye hazırlanıyor.

48 yaşındaki teknik adam Braga, Porto ve Shakhtar ile kariyerinde 9 kupa kaldırdı. Fonseca’nın kendisi ve menaceri Abreu ile Roma’da ilk temasın kurulması bekleniyor.

NUNO ESPIRITO SANTO

Kariyerinde Panathinaikos, Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'da çalışan 47 yaşındaki Portekizli hoca, Wolves'taki görevinden bu sezon sonunda ayrıldı.

İngiliz ekibinde üçlü savunma tercihiyle fark yarattı. Ada'da dikkat çeken teknik adamlardan biri olmayı başardı.

ANDRE VILLAS-BOAS

Andre Villas-Boas da görüşme gerçekleştirilmesi beklenen isimler arasında yer alıyor.Henüz 32 yaşında Porto’nun, 33 yaşında ise Chelsea’nin başına geçen Villas-Boas, kariyerinde yeni bir çıkış arıyor.