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    Fenerbahçe'nin Attila Szalai ve Kim Min-Jae için istediği rakam

    Fenerbahçe'nin Attila Szalai ve Kim Min-Jae için istediği rakam

    Bireysel performanslarıyla beğeni alan Attila Szalai ve Kim Min-Jae için sarı-lacivertlilerin istediği rakam belli oldu. Ali Koç yönetimi, ikili için toplamda 40 milyon euro istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 12:39
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de moraller yerinde.

    Geçen sezonun devre arasında takıma katılan Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artarken bu sezon başı transfer edilen Kim Min-Jae de Avrupa pazarında değer kazanan bir başka savunmacı oldu.

    Sarı-lacivertlilerin Attila Szalai için 20 milyon euro istediği öğrenilirken, Kim Min-Jae için de aynı tarifenin uygulanacağı belirtildi.

    Fenerbahçe nin Attila Szalai ve Kim Min-Jae için istediği rakam #1

    ALİ KOÇ'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

    Başkan Ali Koç'un, iki savunmacıyı toplamda 40 milyon euroya satmak istediği kaydedilirken isteyen takımların da devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalması bekleniyor.

    İki futbolcu da Pereira'nın savunma sisteminde kişisel olarak parlasalar da kanat beklerin yeterli katkıyı sağlayamaması nedeniyle gol yenilmesine engel olamıyor.

    Bireysel performanslarıyla beğeni alan Szalai ve Kim, taraftarların da gözdesi durumunda.

    Fenerbahçe nin Attila Szalai ve Kim Min-Jae için istediği rakam #2

    Fenerbahçe nin Attila Szalai ve Kim Min-Jae için istediği rakam #3

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