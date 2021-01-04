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    Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı sürüyor

    Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı sürüyor

    Yıllardır Edin Visca'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, ilk kez bu kadar önemli bir yol katetti. Bosnalı futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmek istemesi, yönetimin elini güçlendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 10:27
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    Devre arası transfer döneminde sağ kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Edin Visca'ya dikti.

    Başakşehir'in şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Bosnalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerle el sıkıştığı belirtildi.

    TRANSFERİ EMRE BELÖZOĞLU ÇÖZECEK

    Visca'yla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de yönetiminin, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için sportif direktör Emre Belözoğlu'nu görevlendirdiği öğrenildi.

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    Yakın ilişki içinde olduğu Gümüşdağ ile görüşmek için harekete geçen Belözoğlu, bu transfer için Başakşehir'e Deniz Türüç artı para teklifinde bulunacak.

    Deniz dışında Kemal Ademi, Dirar ve Tolga Ciğerci'yi de takas paketine dahil eden Kanarya, para olarak ise 3 milyon euroya gözden çıkarmış durumda.

    Turuncu-lacivertlilerin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

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