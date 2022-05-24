Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe; Alexander Sörloth, Andrea Belotti, Artem Dzyuba ve Gabigol'ü transfer listesine aldı. Listenin başında Norveçli oyuncu Sörloth var.

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda hem hasret kalınan şampiyonluğa ulaşmak hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlamak için golcü arayışlarını sürdürüyor.

Enner Valencia, Berisha ve Serdar Dursun gibi santrforlara sahip olan sarı-lacivertliler tartışılmayacak bir forvet için kolları sıvadı.

Sörloth çubuklu formaya yakın

Yeni hocayı pazartesi günü açıklamaya hazırlanan Ali Koç'un liste başında Alexander Sörloth var. Beşiktaş'ın yarıştan çekilip Buksa'ya yönlenmesiyle eli güçlenen sarı-lacivertliler Norveçli golcü için temaslarını sürdürüyor. Bonservis konusunda anlaşılması halinde başarılı oyuncu yeni sezonda çubuklu formayı giyecek.

Belotti ikinci sırada

Sarı-lacivertlilerin bir diğer adayı arasında Belotti Torino'da forma giyen ancak beklentileri karşılayamayan İtalyan futbolcu, 22 maçta 8 gol atarken 1 asistle oynadı. Sörloth'ta bir sıkıntı olması halinde ikinci aday 28 yaşındaki golcü futbolcu olacak.

Diğer adaylar

Fenerbahçe'nin forvet adayları listesinde Gabigol ve Dzyuba da yer alsa da öncelik Sörloth ve Belotti olacak. Bu isimlerin ikisinde de sorun çıkması halinde Gabigol ve Dzyuba gündeme gelecek.

Gabigol, Flamengo formasıyla 26 maçta 16 gol atarken, Zenit ile sözleşmesi biten Dzyuba da sezonu 39 maçta 13 gol 10 asistle bitirdi.