Fenerbahçe'nin forvet adayları: Samatta, Ze Luis, Seferovic

Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta gol atmakta zorlanan Fenerbahçe'de taraftarlar, bir an önce forvet transferinin tamamlanmasını istiyor. Listenin 1. sırasındaki isim Mbwana Samatta.

Yaz transfer döneminde tam 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de, Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından gözler forvet mevkine çevrildi.

Şu ana kadar birçok isimle görüşen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, adayları 3'e indirdiği ve ilk tercihinin de Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta olduğu öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Bir süredir İngiltere'de temaslarının sürdüren Belözoğlu'nun, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanyalı forveti kiralamaya çalıştığı belirtildi.

DİĞER ADAYLAR: ZE LUİS VE SEFEROVIC

Samatta'nın alınamaması durumunda diğer alternatiflere yönelecek olan sarı-lacivertlilerin listesinde, Portolu Ze Luis ile Benficalı Seferovic yer alıyor.

13 GÜN KALDI

Transfer döneminin kapanmasına 13 gün kala çalışmalarını hızlandıran yönetim, kısa süre içerisinde forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.