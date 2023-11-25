Fenerbahçe'nin genç yıldızına Almanya'dan talip çıktı! 15 milyon euro... Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek, Alman kulüplerinin radarına girmiş durumda. Sarı-lacivertliler, yükselen performansıyla dikkat çeken milli futbolcudan en az 15 milyon euro gelir bekliyor.

ensonhaber.com

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, yükselen performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.

Gelen son bilgilere göre; 24 yaşındaki yıldız orta sahayı Bayer Leverkusen'in ardından Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt da takibe almış durumda.

İsmail Yüksek'in gerek Fenerbahçe formasıyla gerekse de milli takımda aynı başarılı performansı göstermesi ve istikrarlı yapısı bu ilginin en büyük sebebi oldu.

Almanya'nın yanı sıra 2 ülkeden daha talip var

A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında da bu 3 Alman kulübü yetkililerinin İsmail Yüksek'i izlemeye gittikleri öğrenildi.

İsmail Yüksek'e İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de ilgisinin olduğu sır değil.

En az 15 milyon euro bekleniyor

Verilen her şansı iyi kullanan İsmail Yüksek, bu sezonla birlikte hem Fenerbahçe hem de Milli Takım orta sahasının vazgeçilmezi oldu.

Fenerbahçe'nin bu transferden 15 milyon euro bonservis geliri beklediği kaydedildi.