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- Fenerbahçe'nin golcü adayı: Andraz Sporar
Fenerbahçe'nin golcü adayı: Andraz Sporar
Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe geçen sezon da talip olduğu Andraz Sporar'ı yeniden listesine ekledi.
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 09:07
Geçtiğimiz sezon golcülerinden yana büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu sezon forvet mevkisi için ince eleyip sık dokuyor.
HEDEF SPORAR
Kadrosuna Serdar Tosun'u katan sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefinin Andraz Sporar olduğu öğrenildi.
Geçen sezonu Braga'da kiralık geçiren Sporting Lizbonlu santrforu geçen sezon da isteyen ancak sonuca varamayan Fenerbahçe'de bu kez şartlar zorlanıyor.
29 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST
27 yaşındaki forvet için Portekiz kulübüyle görüşme yapacak olan sarı-lacivertlilerin Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sporar ile de görüştüğü ve futbolcunun Türkiye'ye sıcak baktığı kaydedildi.
Geçen sezon Liga NOS'ta 29 maçta 6 gol 4 asist kaydeden tecrübeli santrforun uzun boyu ve hava hakimiyeti de dikkat çekiyor.