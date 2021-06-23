Euro
10.3337
0%
Dolar
8.6585
0.1%
Altın
496.13
0.28%
Borsa
1.41
0%
Bitcoin
298.024
4.01%
EXEN Coin
29.29
1.10%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Fenerbahçe'nin golcü adayı: Andraz Sporar

    Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe geçen sezon da talip olduğu Andraz Sporar'ı yeniden listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'nin golcü adayı: Andraz Sporar

    Geçtiğimiz sezon golcülerinden yana büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu sezon forvet mevkisi için ince eleyip sık dokuyor.

    Fenerbahçe nin golcü adayı: Andraz Sporar #1

    HEDEF SPORAR

    Kadrosuna Serdar Tosun'u katan sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefinin Andraz Sporar olduğu öğrenildi.

    Geçen sezonu Braga'da kiralık geçiren Sporting Lizbonlu santrforu geçen sezon da isteyen ancak sonuca varamayan Fenerbahçe'de bu kez şartlar zorlanıyor.

    Fenerbahçe nin golcü adayı: Andraz Sporar #2

    29 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST

    27 yaşındaki forvet için Portekiz kulübüyle görüşme yapacak olan sarı-lacivertlilerin Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sporar ile de görüştüğü ve futbolcunun Türkiye'ye sıcak baktığı kaydedildi.

    Geçen sezon Liga NOS'ta 29 maçta 6 gol 4 asist kaydeden tecrübeli santrforun uzun boyu ve hava hakimiyeti de dikkat çekiyor.

    Fenerbahçe nin golcü adayı: Andraz Sporar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir