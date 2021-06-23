Fenerbahçe'nin golcü adayı: Andraz Sporar

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe geçen sezon da talip olduğu Andraz Sporar'ı yeniden listesine ekledi.

Geçtiğimiz sezon golcülerinden yana büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu sezon forvet mevkisi için ince eleyip sık dokuyor.

HEDEF SPORAR

Kadrosuna Serdar Tosun'u katan sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefinin Andraz Sporar olduğu öğrenildi.

Geçen sezonu Braga'da kiralık geçiren Sporting Lizbonlu santrforu geçen sezon da isteyen ancak sonuca varamayan Fenerbahçe'de bu kez şartlar zorlanıyor.

29 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST

27 yaşındaki forvet için Portekiz kulübüyle görüşme yapacak olan sarı-lacivertlilerin Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sporar ile de görüştüğü ve futbolcunun Türkiye'ye sıcak baktığı kaydedildi.

Geçen sezon Liga NOS'ta 29 maçta 6 gol 4 asist kaydeden tecrübeli santrforun uzun boyu ve hava hakimiyeti de dikkat çekiyor.