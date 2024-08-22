Fenerbahçe'nin gündemindeki Sander Berge, Fulham'da Fulham, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge’yi 23.5 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

Haber Merkezi

Avrupa’da transfer gündemi hareketli saatler geçiriyor. Son olarak Fulham, Fenerbahçe’nin gündeminde olan Sander Berge’yi transfer etti.

Ada ekibinden yapılan açıklamada, 5 artı 1 yıllık kontrat imzalandığı ve bu transfer için Burnley'e 23.5 milyon euro bonservis artı 6 milyon euro bonus maddeler içeren bir ödeme yapılacağı duyuruldu.

İLK SÖZLERİ

Transfer hakkında konuşan Berge şu ifadelere yer verdi:

Fulham her zaman beni heyecanlandıran bir takım olmuştur. Onlarla hem Championship'te hem de Premier Lig'de oynadım ve oynadıkları oyun harika!

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon, Burnley formasıyla Premier Lig'de 37 maçta forma giyen Berge, takımına 1 gol 2 asistlik katkı vermişti.