Fenerbahçe'nin hedefi Hidemasa Morita

Kanat ve santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için de Japon futbolcu Hidemasa Morita'yı gündemine aldı.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe’nin en az 3, hesabı tutturmaları halinde 4 transfer yapacağını açıklamıştı.

PORTEKİZ LİGİ'NİN EN ÇOK KOŞAN, EN ÇOK TOP ÇALAN İSMİ

Taraftarlar forvet ve sol bek takviyelerinin açıklanmasını beklerken, yönetim sürpriz bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe'nin istediği Hidemasa Morita - İZLE



Portekiz temsilcisi Santa Clara’ya geçtiğimiz ocak ayında bonservissiz bir şekilde gelen 25 yaşındaki Hidemasa Morita, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Japon oyuncu, bitmek bilmeyen enerjisiyle ön plana çıkıp, Portekiz Ligi’nin en çok koşan, en çok top kazanan ve top çalan isimleri arasında yerini aldı.

Fenerbahçe, Morita'nın kulübüne oyuncunun transferi için resmi teklifte bulundu. Santa Clara’nın, Hidemasa Morita’nın bonservisini 4 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi. Morita'nın ise sarı-lacivertlilerle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Hidemasa Morita, geçen sezona Japonya’da Kawasaki Frontale’de başladı. Ocak ayında ise Santa Clara’ya imza attı. Japon oyuncu, toplamda 55 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda, maç başına 3.9 top kapma, 6 topu geri kazanma, 8 sahipsiz top kazanma ve 5.7 pas arası gibi yüksek ortalamalar yakaladı. 25 yaşındaki oyuncu, ikili mücadelelerin ise yüzde 54’ünden başarıyla çıktı.