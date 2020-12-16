Fenerbahçe'nin hedefi Philip Zinckernagel

Skora katkı sağlayacak kanat oyuncusu arayışında öne çıkan isim Bodo/Glimt forması giyen Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, aralık ayında sözleşmesi bitecek olan futbolcu ile temasa geçecek.

Sezon başından bu yana hem hücum anlamında hem de savunma anlamında eksiklikler yaşayan Fenerbahçe'de kanat transferleri de istenileni henüz veremedi.

TRANSFER TOPLANTISI

Ocak ayında stoper arayışının yanı sıra bir de kanat almak isteyen sarı-lacivertlilerde Philip Zinckernagel ismi ön plana çıkıyor. Sezon başında da ismi Fenerbahçe ile anılan Danimarkalı futbolcu için Emre Belözoğlu ve gözlemci ekibi detaylı bir istişare yaparak oyuncuyu değerlendirdi.

F.Bahçe'nin istediği Zinckernagel'in şık hareketleri - İZLE



GOL VE ASİST MAKİNESİ

Bu sezon Norçev ekibi Bodo/Glimt formasıyla 30 maçta 22 gol 24 asist üreten tecrübeli futbolcunun hızı ve tekniği de dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

31 Aralık'ta Bodo/Glimt ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin de olumlu yanıt vermesi halinde kollar sıvanacak.