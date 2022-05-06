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    Fenerbahçe'nin hedefi Pukki

    Fenerbahçe'nin hedefi Pukki

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni hedef Norwich'in 32 yaşındaki forveti Teemu Pukki. Başarılı oyuncunun menajeriyle temas kuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:56
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    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor

    Çok sayıda isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin gündemine yeni bir isim daha girdi.

    Norwich'in Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Finlandiyalı golcü Teemu Pukki'nin, Fenerbahçe'nin listesine girdiği belirlendi.

    Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.

    Fenerbahçe nin hedefi Pukki #1

    İskandinav oyunculara yöneldiler

    Sarı-lacivertli yönetimin Pukki'yi gündemine almasının önemli bir nedeni, son dönemde İskandinav forvetlerin Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans.

    Geçtiğimiz sezonlarda Norveçli Alexander Sörloth gol krallığına ulaşmıştı. Bu sezon ise Danimarkalı Andreas Cornelius ve Finlandiyali Joel Pohjanpalo krallık yarışı veriyor.

    İstikrarlı bir oyuncu

    Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Teemu Pukki, geçtiğimiz sezon Championship'te 41 maçta attığı 26 golle Norwich'in Premier Lig'e çıkmasını sağlamıştı.

    1.80 boyundaki tecrübeli yıldız daha önce Brondby, Celtic, Schalke ve HJK Helsinki formalarını da giydi.

    Fenerbahçe nin hedefi Pukki #2


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