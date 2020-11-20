Fenerbahçe'nin hedefi Santoslu Kaio Jorge

Elif Elmas, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır gibi potansiyelli isimler de transfer etmek isteyen Emre Belözoğlu, Fabio Luciano'nun Santoslu Jorge'yi önermesi üzerine gözlemcileri Brezilya'ya gönderdi.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Emre Belözoğlu sadece 30 yaş üstü değil genç futbolcuları takıma katarak geleceği de kurtarmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışan genç futbol adamına bir öneri de Fenerbahçe'nin eski stoperi Fabio Luciano'dan geldi.

EMRE BELÖZOĞLU İZLETTİRİYOR

Ülkesi Brezilya'da bulunan Luciano'nun Santos'ta forma giyen Kaio Jorge'yi önerdiği kaydedildi. 18 yaşında santrfor mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu yaşına rağmen ülkesinde oldukça tanınan bir isim.

Emre Belözoğlu'nun gözlemci ekibine Jorge'yi izlemeleri talimatını verdiği öğrenilirken, transferin gözlemcilerden olumlu rapor gelmesi halinde gerçekleşmesi bekleniyor.

"OĞLUM DAHA İYİ BİR MAAŞI HAK EDİYOR"

Sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan genç golcü Santos'la gelen düşük teklif üzerine sözleşme imzalamama kararı almıştı. Futbolcunun menajerliğini yapan babası ise "Oğlum daha iyi bir maaşı hak ediyor. Yüksek ücret alacağı bir takıma gitmek istiyor." diyerek 18 yaşındaki forvetin başka takımlara gitmek istediğinin sinyalini vermişti.