Fenerbahçe’nin hedefinde Batuhan Kör var

Fenerbahçe’nin hedefinde Batuhan Kör var

Fenerbahçe transferde yerli oyuncu tercihlerini genç oyunculardan yana kullanma kararı almıştı. Yönetim, Batuhan Kör için Bursaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Ali Koç ve ekibi, transfer hedefi olarak Bursaspor’da iyi bir çıkış yakalayan Batuhan Kör’ü belirledi.

BATUHAN İÇİN İLK ADIMLAR ATILACAK

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er oyuncu satışı konusunda yönetime 'Mevcut kadroyu koruyalım' şeklinde söylemde bulunurken, Bursaspor’un genç oyuncularından Batuhan Kör'ün ismi Fenerbahçe ile anıldı.

Fenerbahçeli yetkililer, ekonomik anlamda zor günler geçiren Timsah’ın İkinci Başkanı ve Futbol Şubesi Sorumlusu Emin Adanur ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

20 yaşındaki hücum oyuncusu Batuhan, geride kalan sezonda 31 resmi maçta 11 gol atmıştı. Genç futbolcu bu çıkışıyla Ümit Milli Takımının kadrosunda yer bulmuştu.