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    Fenerbahçe'nin hedefinde Masouras var

    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu kaçıran ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos'un futbolcusu Georgios Masouras'ı transfer etmek istiyor.
    • 25.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 10:01
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    Fenerbahçe'nin hedefinde Masouras var

    Süper Lig'de sezonu devre arasında takımın başına getirilen İsmail Kartal öncülüğünde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken gelecek sezon hazırlıklarına da başlandı.

    Hücüm hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, aradığı oyuncuyu bulmak için Yunanistan Ligi'ne gözünü dikti.

    Fenerbahçe, Georgios Masouras'ı istiyor

    Yunanistan'ın Sportime gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, bu sezon iki kez mücadele ettiği Olimpiakos'un yıldız futbolcusu Georgios Masouras'ı kadrosuna katmak istiyor.

    Trabzonspor da devrede

    Kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Masouras için tek talip Fenerbahçe değil. Şampiyon Trabzonspor da oyuncuyla ilgileniyor ancak habere göre sarı-lacivertli ekibin ilgisi daha büyük.

    Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin Olimpiakos ile oyuncunun mali şartlarını öğrenmek için görüştüğü iddia edildi.

    10 milyon euro istenecek

    Yunan basınına göre; Fenerbahçe, bu transferi 6-7 milyon euro civarında bir bonservis ücretiyle tamamlamayı hesaplıyor.

    Ancak Olimpiakos ise takımın yıldızı konumundaki Masouras için 10 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.

    28 yaşındaki futbolcu, kanatlarda ve ofansif orta saha posizyonlarında başarılı bir performasn sergilerken bu sezonki skor katkısıyla da kariyerinin zirvesine çıktı.

    20 kez skora katkı sağladı

    Bu sezon Yunan ekibiyle 46 mücadelede forma giyen golcü oyuncu 46 resmi maçta forma giydi. Başarılı sağ ayak, 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de gol pası verdi.

    Fenerbahçe nin hedefinde Masouras var #1


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