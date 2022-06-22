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- Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı
Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı
- 22.06.2022 - 16:04
- Güncelleme : 22.06.2022 - 17:40
Fenerbahçe'nin 6 numara transferinde 3 alternatifi bulunuyor.
William Carvalho ve Vinicius Souza transferlerinin zora girmesi üzerine Jesus'un "Willian Arao'yu alabilirsiniz" sözleri üzerine sarı-lacivertliler bir anda sosyal medyayı karıştırdı.
Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan ve Jesus'un eski öğrencisi olan Arao'nun, son yıllarda taraftarla arası pek iyi değil.
Pozisyonunu kaybettiği gerekçesiyle sık sık eleştirilen tecrübeli oyuncunun sosyal medyaya sızan bir videosu da viral oldu.
Görüntüde, kendi adamını takip etmeyi bırakan Arao'nun gole sebebiyet verdiği görülüyor.
Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı - İZLE
Fenerbahçelileri korkutan paylaşım
Ayrıca Brezilyalı taraftarların Arao için yaptığı bir caps de yine Fenerbahçelileri korkuttu.
Flamengo taraftarının paylaştığı capste William Arao'nun, Joao Gomes'e yardım ettiğini söyleyerek, yatan futbolcu görseli paylaşması durumu özetler nitelikte oldu.
Fenerliler istemiyor
Sarı-lacivertli taraftarlar da Arao'nun kesinlikle transfer edilmemesini yaptıkları paylaşımlarla destekledi.