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    Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı

    Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı

    Jesus'un istediği 6 numaralardan biri olan Arao, son yıllardaki performansı ve Flamengo taraftarlarının yaptığı eleştiriler dikkate alınarak Fenerliler tarafından istenmeyen adam ilan edildi.
    • 22.06.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 17:40
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    Fenerbahçe'nin 6 numara transferinde 3 alternatifi bulunuyor.

    William Carvalho ve Vinicius Souza transferlerinin zora girmesi üzerine Jesus'un "Willian Arao'yu alabilirsiniz" sözleri üzerine sarı-lacivertliler bir anda sosyal medyayı karıştırdı.

    Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan ve Jesus'un eski öğrencisi olan Arao'nun, son yıllarda taraftarla arası pek iyi değil.

    Pozisyonunu kaybettiği gerekçesiyle sık sık eleştirilen tecrübeli oyuncunun sosyal medyaya sızan bir videosu da viral oldu.

    Görüntüde, kendi adamını takip etmeyi bırakan Arao'nun gole sebebiyet verdiği görülüyor.

    Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı - İZLE

    Fenerbahçelileri korkutan paylaşım

    Ayrıca Brezilyalı taraftarların Arao için yaptığı bir caps de yine Fenerbahçelileri korkuttu.

    Flamengo taraftarının paylaştığı capste William Arao'nun, Joao Gomes'e yardım ettiğini söyleyerek, yatan futbolcu görseli paylaşması durumu özetler nitelikte oldu.

    Fenerbahçe nin istediği Arao nun pozisyon alma sıkıntısı #1

    Fenerliler istemiyor

    Sarı-lacivertli taraftarlar da Arao'nun kesinlikle transfer edilmemesini yaptıkları paylaşımlarla destekledi.

    Fenerbahçe nin istediği Arao nun pozisyon alma sıkıntısı #2

    Fenerbahçe nin istediği Arao nun pozisyon alma sıkıntısı #3

    Fenerbahçe nin istediği Arao nun pozisyon alma sıkıntısı #4

    Fenerbahçe nin istediği Arao nun pozisyon alma sıkıntısı #5

    Fenerbahçe nin istediği Arao nun pozisyon alma sıkıntısı #6


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