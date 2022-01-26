Fenerbahçe'nin istediği Pesic'i Volkan Demirel bırakmıyor

Sarı-lacivertlilerde forvet için düşünülen Aleksandar Pesic için Karagümrük'ün kapısı çalındı. Ancak teknik direktör Volkan Demirel, oyuncuyu bırakmak istemiyor.

Hull City'nin teklifini, İstanbul'dan ayrılmamak için geri çeviren 29 yaşındaki Sırp golcü Aleksandar Pesic, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada.

Sarı-lacivertliler, 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Karagümrük'ün golcüsüyle prensipte anlaştı.

VOLKAN DEMİREL İSTEMİYOR

Pesic de Fenerbahçe'yi istiyor. Ancak, Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel, en güçlü silahını kaybetmek istemiyor.

BONSERVİS ARTI SİNAN & MEYER

Volkan Demirel, Pesic'in ayrılması hâlinde aynı ayarda bir golcü şartı koşarken görüşmeler başkanlar seviyesinde sürüyor.

Ali Koç, Süleyman Hurma'yı ikna etmek için, bonservis bedelinin yanı sıra Sinan Gümüş ve Max Meyer'i pakete ekledi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Pesic'in de Fenerbahçe'yi istemesi sarı lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Ancak henüz biten bir şey yok.