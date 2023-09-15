Fenerbahçe'nin istediği yıldız adayı Katar'a gidiyor! Ali Koç'u üzen haber Liverpool Montevideo'nun 20 yaşındaki Uruguaylı defansif orta sahası Fabricio Diaz, Katar ekibi Al Gharafa'ya transfer olmak üzere...

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Transfer döneminde ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı 20 yaşındaki defansif orta saha Fabricio Diaz, Katar'a transfer oluyor.

Uruguay'dan Diario 4'ün haberine göre; Katar ekibi Al Gharafa, Fabricio Diaz için Liverpool Montevideo'ya 5.6 milyon euro (6 milyon dolar) bonservis ücreti ödeyecek.

Fabricio Diaz, Al Gharafa için 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Uruguay Milli Takımı'na yükselecek

Diaz, 20 yaşında olmasına rağmen hem kulübü Liverpool Montevideo'da hem de Uruguay U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor.

Genç yıldızın kısa sürede Uruguay Milli Takımı'nda da boy göstermesi bekleniyor.