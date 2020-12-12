Fenerbahçe'nin Juan Jesus ısrarı sürüyor

Stoper bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir süredir Juan Jesus'un peşindeydi. Roma'yla görüşen sarı-lacivertliler, İtalyanlardan olumlu yanıt aldı.

Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine transfer çalışmalarına başladı.

Tisserand'ın yanına büyük liglerde oynamış tecrübeli bir stoper koymayı planlayan sarı-lacivertliler, Roma'da forma şansı bulamayan Brezilyalı defans oyuncusu Juan Jesus'u listesine almıştı.

ROMA BIRAKMAYA HAZIR

Bir süredir oyuncunun menajeriyle temas halinde olan Kanarya'ya İtalyan kulübünden de olum yanıt geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak isteyen Roma, oyuncuyu bedelsiz olarak verebilir.

SON KARAR TEKNİK HEYETİN

Roma yönetiminin konuyu teknik heyete sunacağı ve onay verilmesi halinde Jesus'un Fenerbahçe'ye transferine izin vereceği belirtildi.

Tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.