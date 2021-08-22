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    Fenerbahçe'nin kanat hedefi: Keita Balde

    Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Monaco'nun 26 yaşındaki Senegalli futbolcusu Keita Balde'yi transfer listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 13:01
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    Fenerbahçe'nin kanat hedefi: Keita Balde

    Transfer sezonunun durgun takımlarından Fenerbahçe'de kanat ve santrfor arayışları sürüyor.

    BALDE LİSTEYE EKLENDİ

    Forvet için Sörloth ve Bakambu ismi öne çıkarken kanat için de sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Monaco'ya 2017 yılında 30 milyon euroya transfer olan Keita Balde için temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler 26 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

    Fenerbahçe nin kanat hedefi: Keita Balde #1

    VALENCIA VE WATFORD DA DEVREDE

    Geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık olarak tamamlayan deneyimli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler Valencia ve Watford ile de transfer yarışına girdi.

    Senegalli futbolcu geçen sezon 25 maçta 7 golle takımına katkı sağlamıştı.

    Fenerbahçe nin kanat hedefi: Keita Balde #2

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