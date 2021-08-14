Fenerbahçe'nin Kim transferi, Güney Kore'de en çok okunan haber oldu

Fenerbahçe'nin Kim transferi, Güney Kore'de en çok okunan haber oldu

Sarı-lacivertlilerin Kim transferi, oyuncunun ülkesi Güney Kore'de gündemin ilk sırasında yer aldı.

Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır.

"FENERBAHÇE'MİZE HOŞ GELDİN"

Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanılmıştı.





KORE'DE EN ÇOK OKUNAN HABER OLDU

Dün açıklanan transferin ardından Güney Kore'de gündem oldu. Kim transferi hakkında onlarca haber girilirken, En çok okunan haber listesinde 1. sırada yer aldı.

Haberlerde Fenerbahçe'nin Korece paylaşımları ve hesabın kısa süreliğine Korece yapılması gibi jestlerden de bahsedildi.