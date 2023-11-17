Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Ryan Kent'e iki talip birden Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak göndermeyi planladığı hücum oyuncusu Ryan Kent'e iki İngiliz kulübü talip oldu.

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Süper Lig'de milli ara dönemine lider olarak giren Fenerbahçe'de, devre arasında yaşanacak ayrılıklar hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başından bu yana şans vermediği ocak ayında kiralık olarak göndermeyi planladığı Ryan Kent'e iki talip çıktı.

Kulübe uyum sağlayamadı

İngiliz basınında yer alan habere göre; Championship takımı Leeds United ve Premier Lig ekibi Bournemouth'un 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

İngiliz yıldızın, Rangers'ın ardından Fenerbahçe'ye transfer olduğu hatırlatıldı. Ancak Kent'in, İstanbul'daki hayata ve kulübe iyi uyum sağlayamadığı kaydedildi.

Birçok takım takipte

Leeds United ve Bournemouth'un, İngiliz futbolcu için rekabete girmeye hazır oldukları öne sürüldü.

İki kulübün dışında, Kent'in durumunu birçok ekibin takip ettiği ve İngiliz futbolcu için ocak ayındaki transfer döneminde kiralık seçeneğine sıcak bakıldığı iddia edildi.

Ryan Kent, şu ana kadar çoğu sonradan oyuna dahil olmak üzere Fenerbahçe'de toplamda 14 maçta süre buldu. Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.