Fenerbahçe'nin listesindeki 3 golcü

Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç'in yerine alınacak forvet için çalışmalar sürüyor. Emre Belözoğlu'nun listesindeki 3 futbolcu belli oldu.

Ligin 1. haftasında Rizespor galibiyetine rağmen forvet konusundaki yetersizlik sarı-lacivertli yönetimin dikkatini çekmişti.

Vedat Muriç'in resmen Lazio'ya transfer olmasının ardından santrfor mevkisinde Frey'i tercih eden Erol Bulut'un Emre Belözoğlu'ndan 2 hücum oyuncusu istediği öğrenilirken, Belözoğlu'nun listesindeki isimler de belli oldu.

SAMATTA LİSTEDE

Genç futbol adamının temas kurduğu isimlerin başında Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta yer alıyor. Ocak ayında 10.5 milyon euro bonservisle Genk'ten Aston Villa'ya transfer olan Samatta'yı kiralamak isteyen Fenerbahçe, İngiliz takımıyla temasa geçerek bu transferi bir an önce sonlandırmak istiyor.

CAICEDO YEDEKTE BEKLETİLİYOR

Vedat Muriç'in takıma gelmesiyle forma giyme şansı giderek azalan Caicedo da Emre Belözoğlu'nun temas kurduğu bir diğer isim olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon 30 maçta 9 gol 5 asistle takımına katkı sağlayan Ekvadorlu forvetin ikinci bir plan olarak bekletildiği kaydedildi.

ZE LUIS YEŞİL IŞIK YAKTI

Taraftarın en çok istediği isimlerden biri olan Ze Luis noktasında da gelişmeler yaşanıyor.

Emre Belözoğlu ile görüşen tecrübeli golcünün "Ben gelirim ama bonservis bedelim var." diyerek topu kulübü Porto'ya attığı öğrenildi.

Yapılan pazarlıklarda bonservis bedelinin 8 milyon eurodan 7 milyon euroya düşürüldüğü ancak anlaşmanın henüz sağlanamadığı kayıtlara geçti.

2019'un yaz aylarında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Ze Luis, 31 maçta forma giyerken 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.